الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كتل حارة ومغبرة تؤثر على لبنان بدءا من الاثنين...

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-05-26 | 01:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كتل حارة ومغبرة تؤثر على لبنان بدءا من الاثنين...
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
كتل حارة ومغبرة تؤثر على لبنان بدءا من الاثنين...

تؤثر على لبنان حالة من الاستقرار الجوي اليوم، فيما من المتوقع أن تبدأ كتل حارة جافة ومغبرة بالتأثير غدا الاثنين، ليصبح الطقس حارا أكثر من المعتاد مع رياح قوية جدا جبلاً وشرقاً واحتمال امطار موحلة جبلاً وشرق وشمال شرق البلاد، على أن تنكفئ هذه الكتل ليلاً لتعود وتنخفض الحرارة الثلاثاء مع بقاء الجو مغبراً حتى الاربعاء.

تفاصيل طقس اليوم الأحد:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٧ و٢٧ ساحلا وبين ١٠ و٢٥ بقاعاً وبين ١٢ و٢٠ على الـ١٠٠٠ متر 
- الجوّ: مشمس الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب محلي
- الرياح: غربية ضعيفة  وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٩٠ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: كتل حارة ومغبرة تؤثر على لبنان، مشمس الى غائم جزئياً بسحب عالية مع احتمال زخات مطر رعدي موحل جبلاً، شرق، وشمال شرق البلاد والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: ٢٠ و٣٤ ساحلا (جنوباً) وبين ١٢ و٣٤ بقاعاً وبين ١٥ و٢٩ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح متقلبة قوية خاصة جبلا وشرقاً ضعيفة وسرعتها بين ٤٠ و ٩٠ كم/س.

الثلاثاء: مشمس الى غائم جزئياً بسحب متوسطة وعالية مع احتمال خفيف لزخات موحل والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: ١٨ و٢٧ ساحلا وبين ١٠ و٣٠ بقاعاً وبين ١٤ و٢٢ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة جبلاً وفي الداخل ث وسرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

حال الطقس

ومغبرة

لبنان

الاثنين...

منخفض جويّ ضعيف الفعالية حتى المساء.. والحرارة تتخطى الـ30 درجة الاثنين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-05-22

الكتل الدافئة تنكفئ عن لبنان بدءا من الجمعة...

LBCI
حال الطقس
2024-05-20

أجواء حارة فوق المعدلات ومغبرة

LBCI
حال الطقس
2024-05-18

اجواء حارة ومغبرة

LBCI
أخبار لبنان
2024-05-13

مياه لبنان الجنوبي: حملة قمع مخالفات وازالة تعديات في الغازية بدءا من 20 أيار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-05-25

منخفض جويّ ضعيف الفعالية حتى المساء.. والحرارة تتخطى الـ30 درجة الاثنين

LBCI
حال الطقس
2024-05-24

طقس متقلّب في الـweekend

LBCI
حال الطقس
2024-05-23

الأمطار والرياح تعود... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
حال الطقس
2024-05-22

الكتل الدافئة تنكفئ عن لبنان بدءا من الجمعة...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-05-15

هل تزوّجت سارة أبي كنعان سرّاً؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-21

عرض أزياء في السعودية شغل العالم

LBCI
أخبار دولية
2024-03-13

قبرص تؤكد جاهزية سفينة مساعدات ثانية في لارنكا للإبحار الى غزة

LBCI
منوعات
2023-09-11

طفلة رغبت برسم فراشة على يدها...فكانت النتيجة كارثية!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

‏هكذا يرى شباب الأحزاب اللبنانية تحرير الجنوب

LBCI
رياضة
13:46

منتخب قطر للرماية يعسكر في البترون تحضيرا لأولمبياد باريس ٢٠٢٤

LBCI
رياضة
13:43

اليوم الثالث من beirut sports festival

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

هذا ما ستفعله باريس للوصول إلى بناء دولة فلسطين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

مفاوضات الوساطة بين اسرائيل وحماس مستمرة كما مواجهة قرار الجنائية الدولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

لبنان يشارك في مؤتمر بروكسيل للاجئين على وقع خلافات أوروبية حول مقاربة الحل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

جنوب لبنان ولعنة الجغرافيا.. حروب ودمار ومقاومة وتحرير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

سياسة حماية التلميذ في البيئة المدرسية… دليل وزارة التربية لمواجهة التحرش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

في قضية التحرّش بالطالبات... توقيف أستاذين وترك المدير والحارس وأستاذ ثالث

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
04:49

وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني للـLBCI : العثور على جثتي المواطنين المفقودين عند شاطىء كفرعبيدا

LBCI
فنّ
04:52

الحزن يخيّم على نجوى كرم... ومايا دياب تواسيها بالأحضان (فيديو)

LBCI
فنّ
04:08

ماريتا الحلاني على خطى نانسي عجرم

LBCI
آخر الأخبار
11:04

وفاة والدة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله

LBCI
فنّ
03:27

نادين الراسي بقميص النوم وغمزة عين... فيديو جديد يعرّضها للانتقادات

LBCI
أمن وقضاء
04:58

بعد التحقيقات..معلومات للـLBCI في قضيّة التحرّش في مدرسة "ليسيه ايمانويل"

LBCI
منوعات
15:47

مدينة في هذا البلد تدعو الناس للزواج على شاطئها... "من دون أي ملابس"!

LBCI
أخبار لبنان
10:46

عبد المسيح: الاشكال شخصي وحصل خارج دوام العمل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More