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كتل حارة ومغبرة تؤثر على لبنان بدءا من الاثنين...
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-05-26 | 01:29
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كتل حارة ومغبرة تؤثر على لبنان بدءا من الاثنين...
تؤثر على لبنان حالة من الاستقرار الجوي اليوم، فيما من المتوقع أن تبدأ كتل حارة جافة ومغبرة بالتأثير غدا الاثنين، ليصبح الطقس حارا أكثر من المعتاد مع رياح قوية جدا جبلاً وشرقاً واحتمال امطار موحلة جبلاً وشرق وشمال شرق البلاد، على أن تنكفئ هذه الكتل ليلاً لتعود وتنخفض الحرارة الثلاثاء مع بقاء الجو مغبراً حتى الاربعاء.
تفاصيل طقس اليوم الأحد:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٧ و٢٧ ساحلا وبين ١٠ و٢٥ بقاعاً وبين ١٢ و٢٠ على الـ١٠٠٠ متر
- الجوّ: مشمس الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب محلي
- الرياح: غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٩٠ ٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاثنين: كتل حارة ومغبرة تؤثر على لبنان، مشمس الى غائم جزئياً بسحب عالية مع احتمال زخات مطر رعدي موحل جبلاً، شرق، وشمال شرق البلاد والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: ٢٠ و٣٤ ساحلا (جنوباً) وبين ١٢ و٣٤ بقاعاً وبين ١٥ و٢٩ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح متقلبة قوية خاصة جبلا وشرقاً ضعيفة وسرعتها بين ٤٠ و ٩٠ كم/س.
الثلاثاء: مشمس الى غائم جزئياً بسحب متوسطة وعالية مع احتمال خفيف لزخات موحل والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: ١٨ و٢٧ ساحلا وبين ١٠ و٣٠ بقاعاً وبين ١٤ و٢٢ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة جبلاً وفي الداخل ث وسرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س.
*
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