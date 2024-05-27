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طقس حار ومغبر مع احتمال تساقط الامطار في بعض المناطق
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-05-27 | 00:27
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طقس حار ومغبر مع احتمال تساقط الامطار في بعض المناطق
تؤثر على لبنان كتل هوائية حارة وجافة ومغبرة، ومن المتوقع أن يتحول الطقس إلى حار وتتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية.
ويترافق الطقس مع رياح قوية جبلاً وشرقاً، مع احتمال تساقط امطار موحلة جبلاً وشرق وشمال شرق البلاد.
وتنكفئ الكتل الحرة ليلاً لتعود وتنخفض درجات الحرارة غداً الثلاثاء مع بقاء الجو مغبر حتى الاربعاء.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٠ و ٣٤ ساحلا (جنوباً) وبين ١٢ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٩ على الـ ١٠٠٠ متر
- الجوّ : مغبر مشمس الى غائم جزئياً
- الرياح : جنوبية الى جنوبية شرقية قوية وسرعتها بين ٤٠ و ٩٠ كم/س (قوية جدا شرقا وجبلاً)!
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٣٠ و ٦٠ ٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa
- الانقشاع : متوسط
- حال البحر: يتحول الى مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الثلاثاء
: غائم جزئياً مع احتمال خفيف لزخات موحل والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي : ١٨ و ٢٨ ساحلا وبين ١٠ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٢ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة جبلاً وفي الداخل وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠ كم/س
الاربعاء
: غائم جزئياً مع تشكل ضباب والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي : ١٨ و ٢٧ ساحلا وبين ١٢ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة جبلاً وفي الداخل ث وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط في الداخل.
*
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طقس حار
درجات الحرارة
كتل حارة ومغبرة تؤثر على لبنان بدءا من الاثنين...
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