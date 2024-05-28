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الحرارة تنخفض والرطوبة ترتفع..اليكم طقس الايام المقبلة

حال الطقس
2024-05-28 | 00:50
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الحرارة تنخفض والرطوبة ترتفع..اليكم طقس الايام المقبلة
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الحرارة تنخفض والرطوبة ترتفع..اليكم طقس الايام المقبلة

يسيطر على لبنان طقس مستقر ومعتدل، تنخفض معه بدرجات الحرارة، وترتفع الرطوبة السطحية مع بقاء غبار خفيف في الجّو اليوم.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
 
الثلاثاء:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٨ و ٢٨ ساحلا وبين ١٠ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٢ على الـ ١٠٠٠ متر
- الجوّ : مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب
- الرياح : جنوبية الى جنوبية شرقية معتدلة احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٥٠ و ٨٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

الاربعاء : غائم جزئياً مع تشكل ضباب والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي : ١٨ و ٢٦ ساحلا وبين ١٢ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية ضعيفة نشطة في الداخل وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س تنشط في الداخل

الخميس : غائم جزئياً مع تشكل ضباب والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي : ١٨ و ٢٦ ساحلا وبين ١٢ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية ضعيفة تنشط في الداخل وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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