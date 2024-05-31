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إليكم طقس نهاية الأسبوع...

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-05-31 | 02:58
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إليكم طقس نهاية الأسبوع...
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إليكم طقس نهاية الأسبوع...

يؤثر طقس مستقر ومعتدل حاليًا على لبنان مع استقرار بدرجات الحرارة وارتفاع الرطوبة السطحية ويستمر لغاية عدا السبت يليه كتل حارة بدءًا من بعد غد الاحد ولعدة ايام مع ارتفاع الحرارة لتصبح ثلاثينية بالتوازي مع انخفاض الرطوبة في طبقات الجو ما يؤدي الى انحسار السحب في الجو.

وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٦ ساحلًا وبين ١٢ و٣٠ بقاعًا وبين ١٢ و٢٠ على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: مشمس الى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب
- الرياح: غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٥٠ و٧٥٪؜
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
السبت: مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٨ ساحلًا وبين ١٢ و٣٢ بقاعًا وبين ١٤ و٢٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

الاحد: مشمس والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢١ و٣٣ ساحلًا وبين ١٤ و٣٦ بقاعًا وبين ١٧ و٣٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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حال الطقس

نهاية

الأسبوع...

كتل حارة وارتفاع بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
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