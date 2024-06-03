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الطقس الحار يستمر طيلة الأسبوع...

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-06-03 | 00:12
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الطقس الحار يستمر طيلة الأسبوع...
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الطقس الحار يستمر طيلة الأسبوع...

إليكم تفاصيل الطقس في لبنان...

تؤدي كتل حارة تتدفق من فوق شبه الجزيرة العربية الى طقس حار ويستمر طيلة الأسبوع الحالي مع ارتفاع بدرجات الحرارة وتبلغ ذروتها اليوم الاثنين بالتوازي مع انخفض الرطوبة في طبقات الجو مما يؤدي الى انحسار السحب في الجو.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٥ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٨ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٣٣ درجة على الـ١٠٠٠
-الجو: مشمس
- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٣٠ و٦٠ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: الطقس مشمس ودرجات الحرارة تنخفض ساحلا لكنها تبقى فوق معدلاتها وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٨ و٣٩ درجة بقاعاً وبين ١٩ و٣٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الأربعاء: الطقس مشمس ودرجات الحرارة تنخفض ساحلا لكنها تبقى فوق معدلاتها وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣٣ درجة ساحلا، بين ٢٠ و٣٩ درجة بقاعاً وبين ٢٢ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
 
 
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