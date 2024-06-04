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طقس حار طيلة الاسبوع
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-06-04 | 01:46
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طقس حار طيلة الاسبوع
ما زالت كتل حارة تتدفق من فوق شبه الجزيرة العربية وتؤدي الى طقس حار ويستمر طيلة الاسبوع الحالي مع بقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها خاصة على الجبال المنخفضة والمتوسطة بالتوازي مع انخفاض الرطوبة في طبقات الجو ما يؤدي الى طقس صافي.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : : ٢٣ و ٣٣ ساحلا وبين ١٨ و ٣٩ بقاعاً وبين ١٩ و ٣٢ على ال ١٠٠٠ متر
-الجو : مشمس
- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٣٠ و ٦٠ ٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٠ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاربعاء : مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٥ و ٣٢ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٩ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣١ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
الخميس : مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٣ و ٣٢ ساحلا وبين ١٨ و ٣٩ بقاعاً وبين ١٩ و ٣١ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
*
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LBCI Lebanon News
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