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الكتل الحارة تضعف اعتباراً من السبت

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-06-06 | 01:57
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الكتل الحارة تضعف اعتباراً من السبت
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الكتل الحارة تضعف اعتباراً من السبت

لا تزال تؤثر على لبنان كتل حارة، تؤدي الى طقس حار خاصة جبلاً وبقاعاً، مع درجات الحرارة فوق معدلاتها وانخفاض في نسبة الرطوبة بطبقات الجو، مما يؤدي الى طقس صافي.

ومن المتوقع أن تضعف هذه الكتل السبت وتنحسر كلياً يوم الاحد.

تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٥ و٣٢ ساحلا وبين ٢٠ و٣٩ بقاعاً وبين ٢٢ و٣٤ على الـ ١٠٠٠ متر
-الجو: مشمس
- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٣٠ و ٦٠ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٤ و٣٣ ساحلا وبين ١٨ و٣٩ بقاعاً وبين ٢٠ و٣٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

السبت: مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و٣٠ ساحلا وبين ١٨ و٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و٢٩ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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