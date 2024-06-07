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الكتل الحارة الى انحسار اعتباراً من الاحد

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-06-07 | 02:39
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الكتل الحارة الى انحسار اعتباراً من الاحد
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الكتل الحارة الى انحسار اعتباراً من الاحد

لا تزال تؤثر على لبنان كتل حارة بطقس حار خاصة جبلاً وبقاعاً مع بقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها وانخفاض في نسبة الرطوبة في طبقات الجو، مما يؤدي الى طقس صافي. 

ومن المتوقع أن تضعف هذه الكتل غداً السبت وتنحسر كلياً يوم الاحد مع عودة السحب وتشكل الضباب واحتمال رذاذ جبلاً.

تفاصيل طقس اليوم الجمعة:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٤ و٣٣ ساحلا وبين ١٨ و٣٩ بقاعاً وبين ٢٠ و٣٤ على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: مشمس
- الرياح:  شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٣٠ و ٦٠ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٣ و٣١ ساحلا وبين ١٨ و٣٨ بقاعاً وبين ١٩ و٣٠ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.

الاحد: غائم جزئياً مع تشكل ضباب والحرارة تنخفض تتراوح على الشكل التالي: ٢٢ و ٢٩ ساحلا وبين ١٦ و٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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