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الكتل الحارة تنحسر الأحد... وانخفاض بدرجات الحرارة

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-06-08 | 00:29
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الكتل الحارة تنحسر الأحد... وانخفاض بدرجات الحرارة
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الكتل الحارة تنحسر الأحد... وانخفاض بدرجات الحرارة

إليكم تفاصيل الطقس في لبنان...

تضعف الكتل الحارة قليلاً اليوم وتنحسر كلياً غدا الأحد مع انخفاض كبير بدرجات الحرارة خصوصا على الجبال بالتوازي مع ارتفاع الرطوبة في طبقات الجوّ وعودة السحب وتشكل الضباب واحتمال رذاذ جبلاً. 

يذكر أن موجة حرّ محتملة أواخر الأسبوع المقبل ولأيام عدّة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٨ و٣٨ درجة بقاعاً وبين ١٩ و٣٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: مشمس
- الرياح:  شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٣٠ و٦٠ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأحد: الطقس غائم جزئياً مع تشكل ضباب ودرجات الحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الإثنين: الطقس غائم جزئياً مع تشكل ضباب ودرجات الحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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