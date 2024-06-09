الكتل الحارة تنحسر والرطوبة ترتفع... هذه تفاصيل الطقس

تنحسر الكتل الحارة كليًا اليوم عن منطقتنا مع انخفاض كبير بدرجات الحرارة خاصة جبلًا بالتوازي مع ارتفاع الرطوبة في طبقات الجو، وتعود السحب وتشكل الضباب مع احتمال رذاذ جبلًا... كما سنشهد موجة حر اواخر الاسبوع الحالي.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣٠ ساحلًا وبين ١٦ و٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: مشمس الى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ محلي شمالًا بعد الظهر

- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٣٠ و٦٠٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٨ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



- الاثنين: غائم جزئيًا مع تشكل ضباب والحرارة تنخفض تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٢٩ ساحلًا وبين ١٦ و٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س



- الثلاثاء: قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣٠ ساحلًا وبين ١٦ و٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س