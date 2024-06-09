الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
رياضة المحركات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الكتل الحارة تنحسر والرطوبة ترتفع... هذه تفاصيل الطقس

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-06-09 | 02:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الكتل الحارة تنحسر والرطوبة ترتفع... هذه تفاصيل الطقس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الكتل الحارة تنحسر والرطوبة ترتفع... هذه تفاصيل الطقس

تنحسر الكتل الحارة كليًا اليوم عن منطقتنا مع انخفاض كبير بدرجات الحرارة خاصة جبلًا بالتوازي مع ارتفاع الرطوبة في طبقات الجو، وتعود السحب وتشكل الضباب مع احتمال رذاذ جبلًا... كما سنشهد موجة حر اواخر الاسبوع الحالي.

وفي تفاصيل طقس اليوم:
 
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣٠ ساحلًا وبين ١٦ و٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: مشمس الى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ محلي شمالًا بعد الظهر
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٣٠ و٦٠٪؜
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٨ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
 
- الاثنين: غائم جزئيًا مع تشكل ضباب والحرارة تنخفض تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٢٩ ساحلًا وبين ١٦ و٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

- الثلاثاء: قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣٠ ساحلًا وبين ١٦ و٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

حال الطقس

الحارة

تنحسر

والرطوبة

ترتفع...

تفاصيل

الطقس

الكتل الحارة تنحسر الأحد... وانخفاض بدرجات الحرارة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-06-08

الكتل الحارة تنحسر الأحد... وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
حال الطقس
2024-05-11

الكتل الحارة تنحسر... وطقس متقلب الأحد

LBCI
حال الطقس
2024-04-18

الكتل الهوائية الحارة تنحسر اليوم... وتعود الأسبوع المقبل

LBCI
حال الطقس
2024-06-07

الكتل الحارة الى انحسار اعتباراً من الاحد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-06-08

الكتل الحارة تنحسر الأحد... وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
حال الطقس
2024-06-07

الكتل الحارة الى انحسار اعتباراً من الاحد

LBCI
حال الطقس
2024-06-06

الكتل الحارة تضعف اعتباراً من السبت

LBCI
حال الطقس
2024-06-05

طقس حار يسيطر على لبنان ويستمر طيلة الأسبوع الحالي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
23:58

باسيل يتحرك رئاسياً... وفرصة سانحة في الشهرين المقبلين (الشرق الاوسط)

LBCI
خبر عاجل
2024-04-27

جعجع: "حزب الله" غير قادر على الدفاع عن لبنان والحلّ هو بانتشار الجيش اللبناني وحده في كل نقطة ينتشر فيها "الحزب" على أن ينسحب الأخير إلى الداخل كمرحلة أولى

LBCI
أخبار دولية
2024-04-02

الولايات المتحدة تبلغ إيران بعدم ضلوعها في الضربة الإسرائيلية في سوريا

LBCI
آخر الأخبار
06:40

الجيش الإسرائيلي يعلن "تحرير" أربعة رهائن على قيد الحياة في قطاع غزة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
ثقافة
13:58

بمناسبة تصنيف فن الأوبرا الإيطالية كتراث ثقافي غيرِ مادي: حفل موسيقي لأهمِّ فناني الأوبرا الدوليين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

الاسلاموفوبيا... هواجس عديدة وتأثير على نتائجِ الانتخابات لصالحِ اليمين المتطرف في أوروبا

LBCI
أخبار لبنان
13:49

تحضيرات لإحتفالات إعلان تطويب المكرّم البطريرك إسطفان الدّويهي الإهدني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

القمة الفرنسية-الاميركية تُعقد على وقع خلاف بين البلدين حول الرئاسة والحرب في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

مبادرة رئاسية جديدة على الطريق... وسط إخفاق مبادرتين سابقتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

نتائج اليوم الاول من رالي الارز المرحلة الثانية من بطولة لبنان لهذا الموسم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

في رياضة البادل.. حدث عالمي هو الابرز غدا في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

اسرائيل على لائحة العار الأممية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

جبهة الشمال الإسرائيلية بين التهدئة والتوسعة..

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:17

التحكم المروري يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على طريق عاريا باتجاه بيروت والعمل جار للمعالجة

LBCI
خبر عاجل
11:30

سامي الجميل للسيد نصرالله: ضع لبنان أولا وتحرر وسلّم سلاحك للدولة والتزم القانون والدستور ونحن مستعدون للتعاون معك

LBCI
خبر عاجل
11:23

سامي الجميل للسيد نصرالله: هذا البلد لن يرتاح قبل أن تقفل جبهة الجنوب فويلات لبنان بدأت من هذه الجبهة وتنتهي مع إغلاقها

LBCI
صحة وتغذية
16:00

عن غسل الشعر والاعتناء به... طبيبة أمراض جلدية تحذر: تجنبوا القيام بهذا الأمر!

LBCI
اخبار البرامج
15:20

"تعرضت للضرب وشعرت بالإهانة"...زاهي وهبي يفتح قلبه لـ "المجهول" ويتحدث عن تجربة اعتقاله!

LBCI
صحف اليوم
14:10

جعجع لـ""الانباء" الكويتية: نحن لا نرفض الحوار الحقيقي ... وهل يستقبل باسيل ضمن جولة مبادرته الرئاسية؟

LBCI
أخبار لبنان
11:37

سامي الجميل للسيد نصرالله: هذا البلد لن يرتاح قبل أن تقفل جبهة الجنوب فويلات لبنان بدأت من هذه الجبهة وتنتهي مع إغلاقها

LBCI
صحف اليوم
23:38

مصدر أمني لـ"الأنباء" الكويتية: منفذ الهجوم على السفارة الأميركية بايع "داعش" العراق وهو من "الذئاب المنفردة"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More