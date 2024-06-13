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طقس حار يرافقنا... وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-06-13 | 00:52
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طقس حار يرافقنا... وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة
إليكم تفاصيل الطقس في لبنان...
تؤثر على لبنان كتل حارة ويشتد تأثيرها مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة الى ما فوق المعدلات الموسمية وبفارق كبير. والتأثير الأكبر من حيث ارتفاع درجات الحرارة بالمقارنة مع المعدلات سيكون على الجبال بينما الطقس حار ورطب جداً ساحلا وعلى المرتفعات القريبة منه مما يزيد الشعور بالحر. أما الرطوبة فمتدنية على الجبال وفي البقاع.
يذكر أن هذه الكتل الحارة تنحسر الاثنين، لتتجدد الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣٤ درجة ساحلا، بين ٢٠ و٤٠ درجة بقاعاً وبين ٢٣ و٣٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: قليل السحب
- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلا: بين ٦٠ و٩٠٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الجمعة:
الطقس مشمس ودرجات الحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٨ و٣٥ درجة ساحلا، بين ٢٢ و٤٠ درجة بقاعاً وبين ٢٣ و٣٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
السبت:
الطقس مشمس ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٨ و٣٥ درجة ساحلا، بين ٢٢ و٤٠ درجة بقاعاً وبين ٢٣ و٣٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
*
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