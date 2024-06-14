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تأثير الكتل الحارة يشتد... والحرارة اربعينية بقاعاً

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-06-14 | 00:04
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تأثير الكتل الحارة يشتد... والحرارة اربعينية بقاعاً
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تأثير الكتل الحارة يشتد... والحرارة اربعينية بقاعاً

يشتد تأثير الكتل الحارة التي تؤثر على لبنان اليوم وغداً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، مع التذكير بأن التأثير الاكبر من حيث ارتفاع الحرارة بالمقارنة مع المعدلات سيكون على الجبال بينما الطقس حار ورطب جداً ساحلا وعلى المرتفعات القريبة منها، مما يزيد الشعور بالحرًّ. فيما تكون نسبة الرطوبة متدنية جبلاً وبقاعاً والحرارة اربعينية بقاعاً.

ومن المتوقع أن تضعف هذه الكتل يوم الاحد وتنحسر الاثنين.

تفاصيل طقس اليوم الجمعة:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٨ و٣٦ ساحلا وبين ٢٢ و٤١ بقاعاً وبين ٢٣ و٣٥ على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: قليل السحب
- الرياح: غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٨٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٨ و٣٦ ساحلا وبين ٢٢ و٤١ بقاعاً وبين ٢٣ و٣٥ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الاحد: مشمس والحرارة تنخفض تتراوح على الشكل التالي: ٢٥ و٣٢ ساحلا وبين ٢٢ و٣٨ بقاعاً وبين ١٩ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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طقس حار يرافقنا... وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة
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