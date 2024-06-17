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كتل هوائيّة حارّة ورطوبة عالية..اليكم تفاصيل الطقس

حال الطقس
2024-06-17 | 02:08
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كتل هوائيّة حارّة ورطوبة عالية..اليكم تفاصيل الطقس
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كتل هوائيّة حارّة ورطوبة عالية..اليكم تفاصيل الطقس

تنخفض درجات الحرارة اليوم الاثنين، ومن المتوقّع ان تؤثر على لبنان كتل هوائية حارة بشكل تدريجي يوم غد الثلاثاء، وتشتد يومي الاربعاء والخميس، ويكون تأثيرها شديد الفعالية على البقاع، والاجواء حارة جداً على الجبال العالية، فيما يكون ارتفاع الحرارة محدودا على السواحل مع رطوبة عالية جدًا مما يزيد من الشعور بالحرّ، وتنكفئ هذه الكتل يوم الجمعة المقبل.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاثنين:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٣ و ٣٠ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر
-الجو : مشمس مع بعض السحب المنخفضة وضباب على الجبال 
- الرياح :  جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١١ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

الثلاثاء: قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

الاربعاء: مشمس مع تشكل سحب منخفضة والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٠ و ٤٢ بقاعاً وبين ١٩ و ٣٢ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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