الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
طقس صيفي معتاد والرطوبة عالية
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-06-22 | 03:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
طقس صيفي معتاد والرطوبة عالية
يؤثر طقس صيفي معتاد في كل المناطق اللبنانية مع تمحور الحرارة حول المعدلات، فيما تبقى الرطوبة عالية ساحلاً.
طقس اليوم والايام المقبلة:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٢٩ ساحلا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على ال ١٠٠٠ متر
-الجو : مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل سحب منخفضة وضباب على الجبال القريبة من السواحل
- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط في الداخل
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٩٠ ٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٠ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاحد : مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل سحب منخفضة وضباب على الجبال القريبة من السواحل والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣٠ ساحلا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط في الداخل.
الاثنين : مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل سحب منخفضة وضباب على الجبال القريبة من السواحل والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط في الداخل.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
حال الطقس
معتاد
والرطوبة
عالية
الحرارة تنخفض والرطوبة تبقى مرتفعة ساحلاً... اليكم تفاصيل الطقس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-06-21
القصيفي: الاشتراكات المرتفعة التي يسدّدها المتقاعدون للضمان الاجتماعي مجحفة وسنعمل على اعفائهم منها
أخبار لبنان
2024-06-21
القصيفي: الاشتراكات المرتفعة التي يسدّدها المتقاعدون للضمان الاجتماعي مجحفة وسنعمل على اعفائهم منها
0
حال الطقس
2024-06-21
الحرارة تنخفض والرطوبة تبقى مرتفعة ساحلاً... اليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2024-06-21
الحرارة تنخفض والرطوبة تبقى مرتفعة ساحلاً... اليكم تفاصيل الطقس
0
أخبار لبنان
2024-06-20
لجنة الاعلام والاتصالات ناقشت مع القرم مشاكل قطاع الاتصالات: الاتفاق على منهجية جديدة وآلية متابعة اكثر فعالية
أخبار لبنان
2024-06-20
لجنة الاعلام والاتصالات ناقشت مع القرم مشاكل قطاع الاتصالات: الاتفاق على منهجية جديدة وآلية متابعة اكثر فعالية
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-18
كازينو لبنان يفتتح موسم الحفلات الصيفية مع السوبر ستار راغب علامة والموسيقي غي مانوكيان
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-18
كازينو لبنان يفتتح موسم الحفلات الصيفية مع السوبر ستار راغب علامة والموسيقي غي مانوكيان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2024-06-21
الحرارة تنخفض والرطوبة تبقى مرتفعة ساحلاً... اليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2024-06-21
الحرارة تنخفض والرطوبة تبقى مرتفعة ساحلاً... اليكم تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2024-06-20
الكتل الحارة تنكفئ الجمعة...
حال الطقس
2024-06-20
الكتل الحارة تنكفئ الجمعة...
0
حال الطقس
2024-06-19
كتل هوائية حارة تؤثّر على لبنان...
حال الطقس
2024-06-19
كتل هوائية حارة تؤثّر على لبنان...
0
حال الطقس
2024-06-17
الحرارة والرطوبة الى مزيد من الارتفاع...
حال الطقس
2024-06-17
الحرارة والرطوبة الى مزيد من الارتفاع...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-06-12
شيرين عبد الوهاب تعلن خطوبتها... هل كشفت هوية خطيبها وموعد زفافها؟!
فنّ
2024-06-12
شيرين عبد الوهاب تعلن خطوبتها... هل كشفت هوية خطيبها وموعد زفافها؟!
0
فنّ
2024-06-12
الأوّل هدّدها والأخير أحبطها... كم عدد زيجات شيرين عبد الوهاب؟
فنّ
2024-06-12
الأوّل هدّدها والأخير أحبطها... كم عدد زيجات شيرين عبد الوهاب؟
0
رياضة
13:28
التوتش..لعبة للجميع
رياضة
13:28
التوتش..لعبة للجميع
0
خبر كاذب
2024-06-19
ما حقيقة كلام هوكستين حول فشل المحاولات بتسوية الوضع بشمال اسرائيل؟
خبر كاذب
2024-06-19
ما حقيقة كلام هوكستين حول فشل المحاولات بتسوية الوضع بشمال اسرائيل؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
06:59
الاحتفال بإنجازات نادي الرياضي - بيروت
رياضة
06:59
الاحتفال بإنجازات نادي الرياضي - بيروت
0
أخبار لبنان
06:57
افتتاح مؤتمر الانتشار الأول للروم الملكيين الكاثوليك: "معاً نعزز الوحدة الملكية"
أخبار لبنان
06:57
افتتاح مؤتمر الانتشار الأول للروم الملكيين الكاثوليك: "معاً نعزز الوحدة الملكية"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بمزيج من مشاعر التأثّر والدموع... معايدات من القلب لكل أب
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بمزيج من مشاعر التأثّر والدموع... معايدات من القلب لكل أب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
تأكيد أميركيّ على ضرورة الحل الديبلوماسيّ بين لبنان وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:42
تأكيد أميركيّ على ضرورة الحل الديبلوماسيّ بين لبنان وإسرائيل
0
رياضة
13:31
كلفة رحلتك الى الألعاب الأولمبية
رياضة
13:31
كلفة رحلتك الى الألعاب الأولمبية
0
رياضة
13:28
التوتش..لعبة للجميع
رياضة
13:28
التوتش..لعبة للجميع
0
أخبار دولية
13:19
الجبهة الشعبية-القيادة العامة تعيد اراضٍ في الدامور وتبقى في الأنفاق
أخبار دولية
13:19
الجبهة الشعبية-القيادة العامة تعيد اراضٍ في الدامور وتبقى في الأنفاق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
في أفقا شلال ومغارة وآثار… وخوّات
تقارير نشرة الاخبار
13:15
في أفقا شلال ومغارة وآثار… وخوّات
0
رياضة
13:15
في الرياضة... إلمانيا تقسو على اسبانيا في اليورو والعين الليلية على لقاء فرنسا وهولاندا
رياضة
13:15
في الرياضة... إلمانيا تقسو على اسبانيا في اليورو والعين الليلية على لقاء فرنسا وهولاندا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
17:04
الخارجية الكويتية تجدد دعوتها للعدول عن التوجه إلى لبنان في الوقت الحالي وضرورة مغادرة أراضيه
أخبار لبنان
17:04
الخارجية الكويتية تجدد دعوتها للعدول عن التوجه إلى لبنان في الوقت الحالي وضرورة مغادرة أراضيه
2
فنّ
04:27
"أنقذوا شيرين عبد الوهاب قبل أن نبكي كلّنا"
فنّ
04:27
"أنقذوا شيرين عبد الوهاب قبل أن نبكي كلّنا"
3
خبر عاجل
07:46
معلومات للـLBCI: الوفد القبرصي بعد لقائه البيسري اكد ان قبرص ليست ضد اي جهة ولا تقبل باستخدام أراضيها من قبل اي جهة للإعتداء على اي دولة والأراض التي حصلت عليها المناورات العسكرية ذات سيادة بريطانية
خبر عاجل
07:46
معلومات للـLBCI: الوفد القبرصي بعد لقائه البيسري اكد ان قبرص ليست ضد اي جهة ولا تقبل باستخدام أراضيها من قبل اي جهة للإعتداء على اي دولة والأراض التي حصلت عليها المناورات العسكرية ذات سيادة بريطانية
4
خبر عاجل
09:25
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة داخل انفاق المطار باتجاه خلدة بسبب تصادم بين مركبتين
خبر عاجل
09:25
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة داخل انفاق المطار باتجاه خلدة بسبب تصادم بين مركبتين
5
تقارير نشرة الاخبار
13:15
في أفقا شلال ومغارة وآثار… وخوّات
تقارير نشرة الاخبار
13:15
في أفقا شلال ومغارة وآثار… وخوّات
6
آخر الأخبار
13:59
هيئة البث الإسرائيلية: الإعلان الإسرائيلي المتوقع يأتي وسط احتمالات توسيع المواجهة مع حزب الله في لبنان
آخر الأخبار
13:59
هيئة البث الإسرائيلية: الإعلان الإسرائيلي المتوقع يأتي وسط احتمالات توسيع المواجهة مع حزب الله في لبنان
7
فنّ
04:37
ستيفاني عطالله بالمايوه على البحر... ممنوع التعليق! (صور)
فنّ
04:37
ستيفاني عطالله بالمايوه على البحر... ممنوع التعليق! (صور)
8
أخبار دولية
03:16
ماكرون: اتخذت قرارا جسيما للغاية وكلفني غاليا
أخبار دولية
03:16
ماكرون: اتخذت قرارا جسيما للغاية وكلفني غاليا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More