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طقس صيفي معتاد والرطوبة عالية

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-06-22 | 03:30
مشاهدات عالية
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طقس صيفي معتاد والرطوبة عالية
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طقس صيفي معتاد والرطوبة عالية

يؤثر طقس صيفي معتاد في كل المناطق اللبنانية مع تمحور الحرارة حول المعدلات، فيما تبقى الرطوبة عالية ساحلاً.

طقس اليوم والايام المقبلة:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٢٩ ساحلا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على ال ١٠٠٠ متر
-الجو : مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل سحب منخفضة وضباب على الجبال القريبة من السواحل
- الرياح :  جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط في الداخل
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٠ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاحد  : مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل سحب منخفضة وضباب على الجبال القريبة من السواحل والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣٠ ساحلا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط في الداخل.

الاثنين  : مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل سحب منخفضة وضباب على الجبال القريبة من السواحل والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط في الداخل.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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