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تيارات غربية رطبة تسيطر على أجواء لبنان وتزيد الشعور بالحرّ..

حال الطقس
2024-06-28 | 03:21
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تيارات غربية رطبة تسيطر على أجواء لبنان وتزيد الشعور بالحرّ..
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تيارات غربية رطبة تسيطر على أجواء لبنان وتزيد الشعور بالحرّ..

يسيطر على لبنان طقس صيفي حار خاصة على الجبال، فيما تنخفض الحرارة نهاية الاسبوع، بالتوازي تيارات غربية رطبة تؤدي الى طقس رطب على الساحل مما يزيد  الشعور بالحرّ، وتتشكل سحب منخفضة وضباب على المرتفعات. 

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
 
الجمعة:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : : ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠ متر 
-الجو : قليل السحب مع تشكل ضباب على الجبال
- الرياح :  جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالاً
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٧ hpa
- الانقشاع : جيد يسوء جبلا بسبب الضباب
- حال البحر : منخفض الى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

السبت: غائم جزئياً مع تشكل سحب منخفضة مع تشكل ضباب خفيف على الجبال والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ٢١ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٨ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالاً في الداخل

الاحد: غائم جزئياً مع تشكل سحب منخفضة مع تشكل ضباب خفيف على الجبال والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٣ و ٣٠ ساحلا وبين ١٨ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالاً في الداخل
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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طقس صيفي وحار... ودرجات الحرارة تنخفض نهاية الأسبوع
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