انخفاض بدرجات الحرارة لتعاود الارتفاع الاسبوع المقبل

يؤثر طقس صيفي حار خصوصاً جبلاً مع استقرار درجات الحرارة ساحلا وجبلاً وانخفاضها بقاعاً فيما تنخفض الحرارة اكثر غدا في كل المناطق خصوصاً جبلاً وبقاعاً فيما الانخفاض محدود جدا ساحلا. بالتوازي، تيارات غربية رطبة تؤدي الى طقس رطب ساحلا ما يزيد من الشعور بالحرّ وتشكل سحب منخفضة وضباب على المرتفعات خصوصاً القريبة من السواحل، مع عودة الارتفاع بدرجات الحرارة منتصف الاسبوع المقبل.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : : ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٨ على ال ١٠٠٠ متر

-الجو : غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال

- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالاً

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٥ hpa

- الانقشاع : جيد يسوء جبلا بسبب الضباب

- حال البحر : منخفض الى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاحد: غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٣ و ٣٠ ساحلا وبين ١٨ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالاً في الداخل.



الاثنين: غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٣ و ٣٠ ساحلا وبين ١٨ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالاً في الداخل.