الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
o
البقاع
o
الجنوب
o
الشمال
o
جبل لبنان
o
كسروان
o
متن
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
o
البقاع
o
الجنوب
o
الشمال
o
جبل لبنان
o
كسروان
o
متن
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
استقرار في درجات الحرارة حتى الأربعاء
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-07-01 | 00:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
استقرار في درجات الحرارة حتى الأربعاء
يسيطر طقس صيفيّ معتاد على لبنان مع استقرار في درجات الحرارة.
وتؤدّي تيّارات غربية رطبة إلى طقس رطب ساحلًا، ممّا يزيد من الشعور بالحرّ.
وتشكل التيارات ضبابًا على المرتفعات، خصوصًا القريبة من السواحل.
وترتفع درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٨ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: غائم جزئيًا مع تشكل ضباب على الجبال
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالًا
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و ٨٥ ٪
- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٠٦ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء جبلا بسبب الضباب
- حال البحر: متوسط الى مرتفع الموج (خصوصًا شمالًا) وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الثلاثاء:
غائم جزئيًا مع تشكل ضباب على الجبال والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٨ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالًا في الداخل
الاربعاء:
غائم جزئيًا مع تشكل ضباب على الجبال والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٨ و ٣٧ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٨ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالًا في الداخل
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
حال الطقس
درجات
الحرارة
الأربعاء
طقس صيفيّ يسيطر على لبنان مع انخفاض في درجات الحرارة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2024-05-09
استقرار جوي يؤثر على لبنان... وارتفاع بدرجات الحرارة
حال الطقس
2024-05-09
استقرار جوي يؤثر على لبنان... وارتفاع بدرجات الحرارة
0
حال الطقس
2024-06-30
طقس صيفيّ يسيطر على لبنان مع انخفاض في درجات الحرارة
حال الطقس
2024-06-30
طقس صيفيّ يسيطر على لبنان مع انخفاض في درجات الحرارة
0
حال الطقس
2024-06-29
انخفاض بدرجات الحرارة لتعاود الارتفاع الاسبوع المقبل
حال الطقس
2024-06-29
انخفاض بدرجات الحرارة لتعاود الارتفاع الاسبوع المقبل
0
حال الطقس
2024-06-27
طقس صيفي وحار... ودرجات الحرارة تنخفض نهاية الأسبوع
حال الطقس
2024-06-27
طقس صيفي وحار... ودرجات الحرارة تنخفض نهاية الأسبوع
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2024-06-30
طقس صيفيّ يسيطر على لبنان مع انخفاض في درجات الحرارة
حال الطقس
2024-06-30
طقس صيفيّ يسيطر على لبنان مع انخفاض في درجات الحرارة
0
حال الطقس
2024-06-29
انخفاض بدرجات الحرارة لتعاود الارتفاع الاسبوع المقبل
حال الطقس
2024-06-29
انخفاض بدرجات الحرارة لتعاود الارتفاع الاسبوع المقبل
0
حال الطقس
2024-06-28
تيارات غربية رطبة تسيطر على أجواء لبنان وتزيد الشعور بالحرّ..
حال الطقس
2024-06-28
تيارات غربية رطبة تسيطر على أجواء لبنان وتزيد الشعور بالحرّ..
0
حال الطقس
2024-06-27
طقس صيفي وحار... ودرجات الحرارة تنخفض نهاية الأسبوع
حال الطقس
2024-06-27
طقس صيفي وحار... ودرجات الحرارة تنخفض نهاية الأسبوع
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
03:56
بعد إصابته بالسرطان... فنان كويتي شهير يصدم الجمهور: ظهر على كرسي متحرك! (فيديو)
فنّ
03:56
بعد إصابته بالسرطان... فنان كويتي شهير يصدم الجمهور: ظهر على كرسي متحرك! (فيديو)
0
رياضة
2024-06-27
كرة القدم تجمع قضاة لبنان مع الجيش اللبناني
رياضة
2024-06-27
كرة القدم تجمع قضاة لبنان مع الجيش اللبناني
0
منوعات
2024-06-29
بدت وكأنها عشرينية... خمسينية تتباهى بجسمها الرشيق! (فيديو)
منوعات
2024-06-29
بدت وكأنها عشرينية... خمسينية تتباهى بجسمها الرشيق! (فيديو)
0
أخبار دولية
16:17
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 18 جنديا في هضبة الجولان المحتلة
أخبار دولية
16:17
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 18 جنديا في هضبة الجولان المحتلة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:53
انتخابات فرنسا التشريعية: اليمين المتطرف يتصدر نتائج الدورة الأولى... وماكرون يدعو الى مواجهته
تقارير نشرة الاخبار
16:53
انتخابات فرنسا التشريعية: اليمين المتطرف يتصدر نتائج الدورة الأولى... وماكرون يدعو الى مواجهته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
أليكس فغالي الأسرع في الجولة الثانية من السبيد تيست!
تقارير نشرة الاخبار
13:53
أليكس فغالي الأسرع في الجولة الثانية من السبيد تيست!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إيطاليا تودع اليورو... وألمانيا تواصل المشوار بانتظار الإنكليز والإسبان الليلة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إيطاليا تودع اليورو... وألمانيا تواصل المشوار بانتظار الإنكليز والإسبان الليلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
باسيل من عكار: اللامركزية لا تعني الفدرالية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
باسيل من عكار: اللامركزية لا تعني الفدرالية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أسلحة غير معروفة يخفيها كل من حزب الله وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أسلحة غير معروفة يخفيها كل من حزب الله وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هوكشتاين في باريس... ولبنان عنوان المحادثات
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هوكشتاين في باريس... ولبنان عنوان المحادثات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
تكثيف القتال في غزة... ونتنياهو يحسم النقاش حول انتهاء القتال في رفح ونقل ثقل الجيش الى الشمال
تقارير نشرة الاخبار
13:21
تكثيف القتال في غزة... ونتنياهو يحسم النقاش حول انتهاء القتال في رفح ونقل ثقل الجيش الى الشمال
0
أخبار دولية
13:19
بايدن بين التنحي وقلب الموازين التي أنتجتها المناظرة…
أخبار دولية
13:19
بايدن بين التنحي وقلب الموازين التي أنتجتها المناظرة…
0
أخبار دولية
13:16
ايران تنقسم.. والجمعة لناظره قريب!
أخبار دولية
13:16
ايران تنقسم.. والجمعة لناظره قريب!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
07:20
بعد انتشار فيديو ملاحظة "الخوري غسّان" للمذيعة رهف عبدلله... الإعلامي إيليو شماس في ردٍ خاصّ (فيديو)
منوعات
07:20
بعد انتشار فيديو ملاحظة "الخوري غسّان" للمذيعة رهف عبدلله... الإعلامي إيليو شماس في ردٍ خاصّ (فيديو)
2
منوعات
06:14
سيليو نجل إيلي صعب يُقدم خاتم الخطوبة لحبيبته... من هي؟ (صورة)
منوعات
06:14
سيليو نجل إيلي صعب يُقدم خاتم الخطوبة لحبيبته... من هي؟ (صورة)
3
منوعات
10:59
هجوم مروع على حفل زفاف في هذا البلد... وفاة وإصابات وهذا ما حصل
منوعات
10:59
هجوم مروع على حفل زفاف في هذا البلد... وفاة وإصابات وهذا ما حصل
4
آخر الأخبار
10:48
وفاة الشيخ نبيل الخازن إثر سقوطه عن منحدر صخري في جبل المنيطرة فوق بلدة المزاريب- جرد جبيل
آخر الأخبار
10:48
وفاة الشيخ نبيل الخازن إثر سقوطه عن منحدر صخري في جبل المنيطرة فوق بلدة المزاريب- جرد جبيل
5
منوعات
12:51
عريس يقوم بمبادرة دعماً لغزة... قرر أن يقيم زفافه في القطاع وهذه النتيجة (صور)
منوعات
12:51
عريس يقوم بمبادرة دعماً لغزة... قرر أن يقيم زفافه في القطاع وهذه النتيجة (صور)
6
منوعات
11:20
صور وفيديوهات رقص داخل مسجد شهير في مصر... إعلامية تثير الجدل بزفاف ابنتها (فيديو)
منوعات
11:20
صور وفيديوهات رقص داخل مسجد شهير في مصر... إعلامية تثير الجدل بزفاف ابنتها (فيديو)
7
أخبار دولية
16:17
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 18 جنديا في هضبة الجولان المحتلة
أخبار دولية
16:17
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 18 جنديا في هضبة الجولان المحتلة
8
تقارير نشرة الاخبار
13:21
تكثيف القتال في غزة... ونتنياهو يحسم النقاش حول انتهاء القتال في رفح ونقل ثقل الجيش الى الشمال
تقارير نشرة الاخبار
13:21
تكثيف القتال في غزة... ونتنياهو يحسم النقاش حول انتهاء القتال في رفح ونقل ثقل الجيش الى الشمال
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More