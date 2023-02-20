هزة ارضية شعر بها سكان المناطق اللبنانية

معلومات للـLBCI: المداهمات مستمرة في حورتعلا بحثًا عن مطلوبين بعد اطلاق النار باتجاه عناصر في مخابرات الجيش اثناء مداهمةٍ بحثا عن المطلوب ز.نايف. المصري

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