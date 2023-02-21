ياسين للـLBCI: مواد قابلة للاشتعال موجودة في المعمل المشتعل في الناعمة وسنعزل المنطقة وإبعاد الناس عنها والخطر الاساسي من المواد الكيماوية في الطوابق السفلى

ياسين لـ"عشرين 30": التمست خلال زيارتي إلى واشنطن استياء الادارة الاميركية وصندوق النقد من المسؤولين اللبنانيين ومن الممكن أن يسحب الكونغرس المساعدات المقدمة للجيش اللبناني كما التمست

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