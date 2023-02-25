الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شعبة المعلومات تلقي القبض على خاطفي الشيخ أحمد الرفاعي الذين اعترفوا بقتله والعمل جار لتحديد مكان جثته

خبر عاجل
2023-02-25 | 15:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
شعبة المعلومات تلقي القبض على خاطفي الشيخ أحمد الرفاعي الذين اعترفوا بقتله والعمل جار لتحديد مكان جثته
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
2min
شعبة المعلومات تلقي القبض على خاطفي الشيخ أحمد الرفاعي الذين اعترفوا بقتله والعمل جار لتحديد مكان جثته

اليكم التفاصيل..

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن مساء ٢٠٢٣/٢/٢٠ وعلى أثر قيام أشخاص مجهولين باختطاف الشيخ أحمد الرفاعي في مدينة طرابلس، واقتياده مع سيارته الى جهة مجهولة، وفي ضوء الظروف التي تعيشها البلاد من أزمات وتوترات، كان لهذا العمل أثر سلبي كبير أثار الذعر بين المواطنين، خصوصاً بعدما بدأت وسائل التواصل الاجتماعي بتناقل الخبر في إطار طائفي وتحريضي وتوجيه اتهامات الى أطراف سياسية وأجهزة أمنية، ما زاد التشنج العام في البلاد.

وأشارت الى انه على أثر ذلك، أعطيت التوجيهات لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي للقيام بالتحقيقات الفورية بهدف بيان ملابسات الحادث وتوقيف الفاعلين.

وكشفت انه بنتيجة المتابعة الميدانية والتقنية، تمكنت شعبة المعلومات خلال الساعات الـ ٤٨ الماضية من العثور على سيارة المخطوف ومصادرة احدى السيارات المستعملة في عملية الخطف وتحديد هوية الخاطفين وتوقيف اربعة اشخاص ثلاثة منهم من أقارب المخطوف، حيث اعترف اثنان من أقاربه بتنفيذ عملية الخطف على خلفية وجود خلافات قديمة بين الطرفين بالاشتراك مع آخرين، قاموا بعدها بقتل المخطوف ورميه في إحدى مناطق الشمال.

وأكدت انه حاليّاً يجري العمل على تحديد مكان جثة المخطوف واستكمال التحقيقات مع باقي الموقوفين بالتنسيق مع السلطات القضائية المختصة توصلا لكشف ملابسات الحادث بالكامل.

ونفت المديرية العامة ما ينقل عن تورّط عنصر من القوّة الضاربة في شعبة المعلومات في هذه القضيّة.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

امن وقضاء

أخبار سياسية

خبر عاجل

شعبة المعلومات

القبض

خاطفي

الشيخ أحمد الرفاعي

قتل

لبنان

LBCI التالي
رئيس لجنة متابعة قضية الشيخ أحمد الرفاعي الشيخ بلال أحمد الرفاعي للـLBCI: أطلب من الجميع التهدئة وأن تكون الأمور في موازين القضاء ولا يجب أن نتصرف أي تصرف خارج اطار القضاء
مجلس القضاء الاعلى يدعو ميقاتي ومولوي للرجوع عن قرارين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-02-17

قتلها بدمٍ بارد ورماها في النهر.. وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه في صور

LBCI
امن وقضاء
2023-02-19

بالجرم المشهود في أنطلياس ... مروّج مخدّرات ينشط في محافظة جبل لبنان في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
آخر الأخبار
2023-02-10

اللواء محمد خير للـLBCI: عدد اللبنانيين في تركيا بين ناجين ومفقودين وقتلى الذين تواصلت عائلاتهم رسميا معنا هو ١٥ بينهم ٣ قتلى

LBCI
أمن وقضاء
2023-02-05

أطلق النار باتجاه أحد الأشخاص وكاد أن يرديه قتيلاً ثمّ لاذ بالفرار... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه بكمين محكم!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

عكار والقرقف في انتظار مصير الشيخ أحمد الرفاعي.. ماذا في آخر المعطيات؟

LBCI
خبر عاجل
12:57

رئيس لجنة متابعة قضية الشيخ أحمد الرفاعي الشيخ بلال أحمد الرفاعي للـLBCI: لم نتلق حتى الآن أي خبر رسمي من أي جهة أمنية أو رسمية بموضوع فقدان الشيخ أحمد الرفاعي

LBCI
أخبار سياسية
12:52

رئيس لجنة متابعة قضية الشيخ أحمد الرفاعي الشيخ بلال أحمد الرفاعي للـLBCI: أطلب من الجميع التهدئة وأن تكون الأمور في موازين القضاء ولا يجب أن نتصرف أي تصرف خارج اطار القضاء

LBCI
امن وقضاء
2023-02-23

مجلس القضاء الاعلى يدعو ميقاتي ومولوي للرجوع عن قرارين

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-23

عن الهزات في لبنان "لا داعي للهلع"... وهزات تركيا إلى تناقص

LBCI
منوعات
2023-02-25

لمواجهة أزمة نقص الخضار... وزيرة للبريطانيين: "تناول اللفت"

LBCI
امن وقضاء
2023-02-24

الامن العام: إعتباراً من 6 آذار يمكن التقدّم بطلب جواز سفر من دون موعد مسبق

LBCI
فنّ
2023-02-24

السجن 16 عامًا لهارفي واينستين في قضية إغتصاب ممثلة أوروبية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
03:52

منتخب الارز لكرة السلة في نيوزيلاندا... والمدرب جاد الحاج يكشف تفاصيل التحضيرات للمباراة المقبلة

LBCI
أمن وقضاء
02:18

بعد العثور على جثة الشيخ احمد الرفاعي.. كيف هي الصورة من بلدة قرقف العكارية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

بعد اطلاقها مبادرة سلام في اوكرانيا.. الصين تصبح وجهة للزعماء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

رحلة منتخب لبنان ماراتونية بامتياز والوجهة المقبلة نيوزيلندا

LBCI
أخبار لبنان
13:48

في ظل البحث عن حلول للإقتصاد المنهار.. عادات قديمة تعود الى الحياة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

القموعة - عكار.. جوهرة مخفية للسياحة الشتوية!

LBCI
أخبار لبنان
13:30

السفارة الأميركية تكرّم الكوميديا..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

"مشوار دروب الفنان من فلسطين الى لبنان"... معرض إستعادي تشكيلي للرسام الراحل مارون طنب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الموسيقى الكلاسيكية تصدح في عين المريسة جامعةً مختلف شرائح المجتمع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
00:38

معلومات للـLBCI: العثور على جثة الشيخ احمد الرفاعي

LBCI
خبر عاجل
15:49

شعبة المعلومات تلقي القبض على خاطفي الشيخ أحمد الرفاعي الذين اعترفوا بقتله والعمل جار لتحديد مكان جثته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

زيادات مرتقبة الإثنين لموظفي القطاع العام والعسكريين وبدل النقل... هذه تفاصيلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

عكار والقرقف في انتظار مصير الشيخ أحمد الرفاعي.. ماذا في آخر المعطيات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

من هو محمد بزي الذي أوقف في بوخارست؟

LBCI
أخبار لبنان
13:48

في ظل البحث عن حلول للإقتصاد المنهار.. عادات قديمة تعود الى الحياة

LBCI
فنّ
05:40

إبنة نانسي عجرم تقتحم المسرح اثناء حفل والدتها (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

عملية كاسندرا تعود الى الحياة عبر توقيف رجل الأعمال اللبناني محمد بزي في رومانيا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة