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كهرباء لبنان: حملة نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية بدءًا من صباح يوم الإثنين المقبل
خبر عاجل
2023-03-02 | 04:51
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كهرباء لبنان: حملة نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية بدءًا من صباح يوم الإثنين المقبل
كهرباء لبنان: حملة نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية بدءًا من صباح يوم الإثنين المقبل
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان أنها بدأت تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الطوارئ الوطنية لنزع التعديات عن الشبكة الكهربائية بالتنسيق مع القوى الأمنية، والتي تتضمن في البدء الكشف عن ٢١٦ مخرجًا رئيسيًا من أصل ٨٠٠ في المحافظات اللبنانية كافة، وذلك إستنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم ٣ تاريخ 18/1/2023 وقرارات جانب اللجنة الوزارية المنوط بها متابعة تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء.
وقالت: "بهذا السياق، عقد فريق عمل نزع التعديات في مؤسسة كهرباء لبنان إجتماعات تمهيدية مع الضباط المعنيين في الجيش اللبناني والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بشأن مواكبة حملة نزع التعديات على الشبكة الكهربائية، كان آخرها الإجتماع الذي تم الثلاثاء الواقع فيه 28/2/2023 في مؤسسة كهرباء لبنان وفي حضور شركة مقدم الخدمات، حيث تم الإتفاق على بدء أعمال حملة نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية الإثنين الواقع فيه 6/3/2023 عند الساعة التاسعة صباحًا وفق الخطة الموضوعة لهذه الغاية".
وشكرت المؤسسة القوى الأمنية على تعاونها وموظفي شركات مقدمي الخدمات ومستخدمي وعمال مؤسسة كهرباء لبنان على الجهد الذي يبذلونه في هذه الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد، طالبة من المواطنين التعاون مع المؤسسة لإنجاح هذه الخطة والتي تتماشى مع متطلبات الدول المانحة ومن شأنها أن تؤمن التوازن المالي لهذا القطاع الرئيسي والحيوي، كما وأن تعيد توزيع التيار الكهربائي بشكل عادل وملحوظ على كل المناطق اللبنانية.
وأكدت مؤسسة كهرباء لبنان مجددًا أنها، واستنادًا إلى قرار مجلس إدارتها رقم ٤٨٤ تاريخ 20/12/2022، ستقوم بزيادة ساعات التغذية حصرًا على المخارج التي سيتم تخفيض وإزالة المخالفات عنها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الوزارية المعنية بهذه الخطة.
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