الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الاقتصاد يصدر قرار التسعير بالدولار

خبر عاجل
2023-03-02 | 12:36
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
وزير الاقتصاد يصدر قرار التسعير بالدولار
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
2min
وزير الاقتصاد يصدر قرار التسعير بالدولار

وزير الاقتصاد يصدر قرار التسعير بالدولار

أعلن وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أنّه من اجل الحفاظ على استقرار أسعار السلع في الأسواق وحرصاً على حماية المستهلك، وبناء على اقتراح مدير عام اﻹقتصاد والتجارة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، يُسمح للمحال التجارية والسوبرماركت على كافة الاراضي اللبنانية بتسعير السلع بالدولار الأميركي، بصورة موقتة واستثنائية.

وفي إطار تطبيق آلية التسعير بالدولار، نصّ القرار على الآتي:

-أولا: ضرورة وضع ملصقات الأسعار على الرفّ أو على السلعة بالدولار الأميركي بشكل واضع للمستهلك، ﺇلاّ اذا كانت من السلع المشتراة بالليرة اللبنانية كالخضار والفواكه والسجائر وغيرها، فيمكن أن يعلن عن أسعارها بالليرة اللبنانية.

-ثانيا: يوضع سعر الصرف المُعتمد على الرفوف كافة وعلى مدخل المحل وعند صناديق الدفع، على نحو ظاهر وواضح للمستهلك.

-ثالثا: يعتمد سعر الصرف الذي دفع على أساسه لشراء الدولار، على أن لا يتعدّى السعر الرائج في السوق وقت الشراء من قبل المستهلك.

-رابعا: يجب تضمين الفاتورة مجموع قيمة المشتريات والضريبة على القيمة المضافة بالليرة اللبنانية اضافة ﺇلى تاريخ الشراء وتوقيته وسعر الصرف المعتمد، على نحو واضح وظاهر للمستهلك.

-خامسا: يجب المحافظة على خيار المستهلك الدفع بالليرة اللبنانية أو الدولار الأميركي على الصندوق.

وطلب سلام من كل المحال التجارية والسوبرماركات التقيّد بأحكام القرار الراهن والقوانين المرعية اﻹجراء تحت طائلة تسطير المحاضر بحق المخالفين واحالتهم الى القضاء المختص وفقا للقوانين المرعية الاجراء.  

كما طلب من الجهات المكلفة بمراقبة تنفيذ هذا القرار التشدّد في أعمال المراقبة والتأكد من حسن تطبيقه في سبيل تحقيق أهدافه.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

خبر عاجل

وزير الاقتصاد

التسعير

الدولار

LBCI التالي
إنخفاض بأسعار المحروقات...
وزير الإقتصاد: اعتماد التسعير بالدولار في السوبرماركت يبدأ غدا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
08:57

لقاء حواري تشاركي في المجلس الاقتصادي مع وزير الاقتصاد حول التسعير بالدولار

LBCI
آخر الأخبار
03:41

نقيب مستوردي المواد الغذائية للـLBCI: فوائد التسعير بالدولار أكثر من الأضرار..وهذه السلع لن يطالها ارتفاع الدولار الجمركي

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-01

محال السوبرماركت بدأت اليوم التسعير بالدولار.. كيف تبدو الصورة؟

LBCI
اقتصاد
2023-02-28

وزير الإقتصاد: اعتماد التسعير بالدولار في السوبرماركت يبدأ غدا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
09:09

ارتفاع بأسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
04:51

كهرباء لبنان: حملة نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية بدءًا من صباح يوم الإثنين المقبل

LBCI
خبر عاجل
02:09

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
2023-02-28

وزير الإقتصاد: اعتماد التسعير بالدولار في السوبرماركت يبدأ غدا

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-04

كيف يعيش اللبنانيون الذين لا مدخول لهم سوى بالليرة المنهارة؟

LBCI
أمن وقضاء
04:03

قوى الأمن: توقيف شخصين يروجان المخدرات بالجرم المشهود في جدرا

LBCI
صحف اليوم
00:18

اللواء إبراهيم يودع "الأمن العام"... وعينه على "الخارجية" (الشرق الأوسط)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

في طرابلس... سكان يمضون ليلتهم في العراء بسبب تصدّع مبناهم!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

كيفن دورنت يتألق مع الفينكس وميلواكي بكس يحقق فوزه الـ16 على التوالي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

ابداع لبناني في باريس من خلال مجموعة دار جورج حبيقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

ما هي الاسباب التي دفعت بالمؤرخ الفرنسي ارنست رنان الى التعلق في لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

ماكرون في الغابون.. فهل ينجح برأب الصدع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

"سجلوا زرعكن واحفظوا حقكن".. السجل الزراعي انطلق!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

ممرضات وممرضو لبنان يعملون لقاء دون الحد الادنى للعيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

قيمة السرقة ٨٠٠ الف دولار وإخلاء السبيل بكفالة ٢٠ مليون ليرة فقط!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

في طرابلس... سكان يمضون ليلتهم في العراء بسبب تصدّع مبناهم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

في طرابلس... إما ابتزاز أو "صلبطة" والا فلا كهرباء!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:09

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
09:09

ارتفاع بأسعار المحروقات

LBCI
اقتصاد
09:53

"الإقتصاد" حدّدت سعر ربطة الخبز

LBCI
خبر عاجل
12:36

وزير الاقتصاد يصدر قرار التسعير بالدولار

LBCI
فنّ
05:13

فستان خطوبة ماريتا الحلاني الى الواجهة... هل ارتدته سابقاً في "بردانة أنا"؟ (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
04:51

كهرباء لبنان: حملة نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية بدءًا من صباح يوم الإثنين المقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

عرض جديد من مصرف لبنان...

LBCI
صحف اليوم
00:05

نصيحة عربية لبري: إنسوا فرنجية! (نداء الوطن)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة