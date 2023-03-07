معلومات للـLBCI عن لقاء بخاري-الراعي : بكركي توافق المملكة على المواصفات التي تحدث عنها السفير السعودي بحسب ما أكد المسؤول الاعلامي في بكركي على سؤال للـLBCI

معلومات للـLBCI عن لقاء بخاري-الراعي : بخاري أكد للراعي أن السعودية ليس لديها شخصية معينة تدعمها للرئاسة لكنها تتحدث عن رئيس انقاذي ليس منغمسا بالفساد السياسي والمالي

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