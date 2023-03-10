بعد انقطاع العلاقات بين السعودية وايران لسنوات... اتفاق على استئنافها واعادة فتحِ سفارتيهما

بعد انقطاع العلاقات بين السعودية وايران لسنوات، اتفقَ البلدان على استنئافها.



عودة العلاقات بين البلدين، تمّ برعاية الصين عقبَ زيارةِ الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي الى الصين أخيرًا ويشمَل فتح السفارات بين البلدين خلال شهرين.



بالاضافة الى ذلك، سيجري لقاءٌ بين وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان قريبا لتنفيذ هذا الإتفاق.