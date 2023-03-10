الحلبي: تحويل الدفعة الأولى بالدولار النقدي إلى نحو ٥٧ ألف مستفيد من أفراد الهيئة التعليمية بدوامي قبل وبعد الظهر

كشف وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي أنه التزاما لقراره المتعلق بسداد بدل الانتاجية للمعلمين في المواعيد المحددة، أنجزت المديرية العامة للتربية والوحدات الفنية التابعة لها الإجراءات الإدارية والمالية لتحويل الدفعة الأولى بالدولار النقدي إلى نحو ٥٧ ألف مستفيد من أفراد الهيئة التعليمية والعاملين في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية بدوامي قبل الظهر وبعد الظهر، وتم إبلاغ اللوائح الاسمية وارقام الهاتف إلى اليونيسف وشركة تحويل الاموال OMT ، وقد بدأت إشعارات القبض بالوصول إلى أرقام هواتف المستفيدين .



ووجه الحلبي التحية إلى المعلمين، منوّها بجهود الإدارة التي سهرت على أدق التفاصيل لكي يصل لكل صاحب حقه استنادا إلى آلية الدفع التي تم الإعلان عنها .