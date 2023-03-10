نصرالله عن الإتفاق السعودي - الإيراني: تطور مهم ولو سار في مساره الطبيعي من الممكن ان يفتح أفاقا في كل المنطقة ومن ضمنها لبنان

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