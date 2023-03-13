ميقاتي من بكركي:شرحت لصاحب الغبطة ضرورة اجتماعات الحكومة لسير المرفق العام وكان متفهماً للموضوع وأقول لمن يتحدّث عن شرعية مجلس الوزراء أنه يجب أن ينتخب رئيساً

الرئيس نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري

الرئيس نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري

البيت الأبيض: التقارير حول التوصّل لاتفاق تبادل سجناء مع إيران "كاذبة" ومازلنا نحاول الإفراج عن الرهائن لكن ليس لدينا ما نعلنه الآن