مكتب فضل الله: الخميس 23 آذار أوّل أيام شهر رمضان المبارك

مصادر للـLBCI: المملكة العربية السعودية على موقفها من المواصفات المرتبطة بشخص رئيس الجمهورية

مصادر للـLBCI: المملكة العربية السعودية على موقفها من المواصفات المرتبطة بشخص رئيس الجمهورية

الرئيس بري يلتقي في هذه الاثناء وفدا من فريق العمل الأميركي من أجل لبنان برئاسة السفير السابق إدوارد غابرييل والوفد المرافق بحضور السفيرة الاميركية دوروثي شيا