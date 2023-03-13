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سعر جديد لربطة الخبز...
خبر عاجل
2023-03-13 | 10:34
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سعر جديد لربطة الخبز...
حددت وزارة الاقتصاد التجارة سعر ربطة الخبز اللبناني كالآتي:
ربطة الخبز المتوسطة ٨٠٥ غراما بـ ٣٥٠٠٠ ليرة
ربطة الخبز الكبيرة ١٠٦٢ غراما بـ ٤٤٠٠٠ ليرة.
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