معلومات للـLBCI: هناك توجه لدى محطات المحروقات للاقفال القسريّ الى حين وجود صيغة للتسعير والقبض بالدولار بظلّ التفلّت بسعر الصرف

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