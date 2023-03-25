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بيروت
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o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
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22
o
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19
o
البقاع
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o
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#لن_نلتزم: تقديم الساعة ساعة واحدة منتصف هذه الليلة وفق التوقيت العالمي
خبر عاجل
2023-03-25 | 17:55
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#لن_نلتزم: تقديم الساعة ساعة واحدة منتصف هذه الليلة وفق التوقيت العالمي
خبر عاجل
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الـLBCI ستستمر على التوقيت العالمي وسوف تقدم ساعتها ساعة عند منتصف هذه الليلة
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