سامي الجميل بعد جلسة اللجان المشتركة: لن أتكلم عن ما حصل في الجلسة بل سأضعه في عهدة الرئيس بري لأن ما حصل من الممكن ان يأخذ البلد الى مكان آخر "وما قلناه مسجّل" وتم المسّ بالمقدّسات

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك