الخزانة الاميركية: فرض عقوبات على اللبنانيَين حسن دقّو ونوح زعيتر

معلومات للـLBCI: بري أجرى اتصالاً برئيس حزب الكتائب سامي الجميل إثر مؤتمره الصحافي الذي قال فيه إنه سيضع ما حصل في جلسة اللجان المشتركة في عهدة رئيس مجلس النواب

معلومات للـLBCI: بري أجرى اتصالاً برئيس حزب الكتائب سامي الجميل إثر مؤتمره الصحافي الذي قال فيه إنه سيضع ما حصل في جلسة اللجان المشتركة في عهدة رئيس مجلس النواب

سامي الجميل بعد جلسة اللجان المشتركة: لن أتكلم عن ما حصل في الجلسة بل سأضعه في عهدة الرئيس بري لأن ما حصل من الممكن ان يأخذ البلد الى مكان آخر "وما قلناه مسجّل" وتم المسّ بالمقدّسات