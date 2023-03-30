وفد من الضباط المتقاعدين دخل الى مصرف لبنان لمناقشة المطالب

الجزيرة نقلا عن مساعدة وزير الخارجية الأميركي: لبنان ليس لديه مخرج آخر من أزمته سوى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي

الجزيرة نقلا عن مساعدة وزير الخارجية الأميركي: لبنان ليس لديه مخرج آخر من أزمته سوى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي

معلومات الـLBCI: نواب في البرلمان الأوروبي سيتقدمون الشهر المقبل بمشروع قرار يتعلق بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وتبلغ الوفد النيابي اللبناني الموجود في بروكسل بهذه الخطوة للتنسيق