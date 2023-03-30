الجزيرة نقلا عن مساعدة وزير الخارجية الأميركي: لبنان ليس لديه مخرج آخر من أزمته سوى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي

معلومات الـLBCI: نواب في البرلمان الأوروبي سيتقدمون الشهر المقبل بمشروع قرار يتعلق بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وتبلغ الوفد النيابي اللبناني الموجود في بروكسل بهذه الخطوة للتنسيق

معلومات الـLBCI: نواب في البرلمان الأوروبي سيتقدمون الشهر المقبل بمشروع قرار يتعلق بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وتبلغ الوفد النيابي اللبناني الموجود في بروكسل بهذه الخطوة للتنسيق

سامي الجميّل: ما حصل أمس كان يمكن أن يأخذ لبنان الى مكان آخر ولو أننا تصرّفنا بطريقة مختلفة أو أن الحادث لم يحصل معي وحصل ردّة فعل لا أعلم أين لبنان كان موجودا اليوم