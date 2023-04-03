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سامي الجميل بعد لقاء الوفد القطري: الوفد وضع نفسه في خدمة لبنان بدعم من المملكة العربية السعودية ونحن بحاجة إلى دعم عربي على كافة الاصعدة

خبر عاجل
2023-04-03 | 08:15
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سامي الجميل بعد لقاء الوفد القطري: الوفد وضع نفسه في خدمة لبنان بدعم من المملكة العربية السعودية ونحن بحاجة إلى دعم عربي على كافة الاصعدة
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سامي الجميل بعد لقاء الوفد القطري: الوفد وضع نفسه في خدمة لبنان بدعم من المملكة العربية السعودية ونحن بحاجة إلى دعم عربي على كافة الاصعدة

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