سامي الجميل بعد لقاء الوفد القطري: الوفد وضع نفسه في خدمة لبنان بدعم من المملكة العربية السعودية ونحن بحاجة إلى دعم عربي على كافة الاصعدة

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الجميل بعد لقاء الوفد القطري: من قال إن هناك مبادرة فرنسية في موضوع سليمان فرنجية؟ فالفرنسيون على تواصل مع الجميع واليوم لم ندخل في طرح الاسماء للرئاسة