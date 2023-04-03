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24
o
متن
23
o
كسروان
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o
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o
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o
البقاع
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الجميل بعد لقاء الوفد القطري: من قال إن هناك مبادرة فرنسية في موضوع سليمان فرنجية؟ فالفرنسيون على تواصل مع الجميع واليوم لم ندخل في طرح الاسماء للرئاسة
خبر عاجل
2023-04-03 | 08:19
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الجميل بعد لقاء الوفد القطري: من قال إن هناك مبادرة فرنسية في موضوع سليمان فرنجية؟ فالفرنسيون على تواصل مع الجميع واليوم لم ندخل في طرح الاسماء للرئاسة
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