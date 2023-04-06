الجيش الإسرائيلي: اعتراض مجموعة الدفاع الجوي للجيش الإسرائيلي لصاروخ أطلق من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية وذلك عقب التقرير الأولي بشأن صفارات الإنذار التي دقت في بلدة شلومي وموشاف بيتزيت

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