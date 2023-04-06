الجيش الإسرائيلي: الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية إطلاق صواريخ من داخل أراضيها نحو إسرائيل والجهة التي أطلقت القذائف الصاروخية هي حركة حماس في لبنان ونفحص احتمال تورط إيران

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