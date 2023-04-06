البيت الأبيض: من يستخدم لبنان قاعدة لإطلاق الصواريخ على إسرائيل يعرض الشعب اللبناني للخطر

البيت الأبيض: من يستخدم لبنان قاعدة لإطلاق الصواريخ على إسرائيل يعرض الشعب اللبناني للخطر

عبر مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض عن قلق الولايات المتحدة من التصعيد في لبنان والقدس وغزة.



ودعت الولايات المتحدة كل الأطراف إلى تفادي المزيد من التصعيد، مؤكدة إلتزامها بأمن إسرائيل.



وأشارت إلى أنها تعترف بحق إسرائيل المشروع في حماية مواطنيها وأراضيها من أي نوع من العدوان، معتبرة أن من يستخدم لبنان قاعدة لإطلاق الصواريخ على إسرائيل يعرض الشعب اللبناني للخطر ويزيد من إحتمالات زعزعة الإستقرار في البلاد.