نتنياهو: لا رغبة لدينا بتغيير الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس وندعو إلى تهدئة التوترات وسنعمل بحزم ضد المتطرفين الذين يستخدمون العنف

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