نتنياهو بعد إنتهاء اجتماع الحكومة الأمنية: ردنا من الليلة وبعدها سيكلف أعداءنا ثمنًا باهظًا

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الجيش الإسرائيلي: اعتراض مجموعة الدفاع الجوي للجيش الإسرائيلي لصاروخ أطلق من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية وذلك عقب التقرير الأولي بشأن صفارات الإنذار التي دقت في بلدة شلومي وموشاف بيتزيت