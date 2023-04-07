الجيش الإسرائيلي: إسقاط طائرة مسيرة عبرت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية وسنواصل العمل ضد أي إنتهاك لسيادتنا

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أمنية: الطائرة المسيرة التي أسقطها الجيش تابعة لحزب الله

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أمنية: الطائرة المسيرة التي أسقطها الجيش تابعة لحزب الله

نتنياهو بعد إنتهاء اجتماع الحكومة الأمنية: ردنا من الليلة وبعدها سيكلف أعداءنا ثمنًا باهظًا