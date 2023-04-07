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إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أمنية: الطائرة المسيرة التي أسقطها الجيش تابعة لحزب الله
خبر عاجل
2023-04-07 | 11:51
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إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أمنية: الطائرة المسيرة التي أسقطها الجيش تابعة لحزب الله
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