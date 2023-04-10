نتنياهو: إسرائيل "لن تسمح لحماس بأن ترسّخ وجودها في لبنان"

البابا فرنسيس في رسالة عيد الفصح: ساعد يا ربّ لبنان الذي ما يزال يبحث عن الإستقرار والوحدة حتّى يتخطى الانقسامات ويعمل جميع المواطنين معًا من أجل خير البلاد

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