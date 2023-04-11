مجلس التعاون الخليجي يدعو لاجتماع يبحث إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية

مجلس التعاون الخليجي يدعو لاجتماع لتبادل وجهات النظر حول إمكانية عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية





دعت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لاجتماع الجمعة المقبل في جدّة لتبادل وجهات النظر حول إمكانية عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وذلك قبل اسابيع من انعقاد القمة العربية في الرياض.