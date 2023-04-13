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بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
18
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
11
o
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معلومات للـLBCI: مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل زار المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء لاستكمال الحوار والمحادثات حول ملف الفراغ الرئاسي في لبنان
خبر عاجل
2023-04-13 | 06:12
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معلومات للـLBCI: مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل زار المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء لاستكمال الحوار والمحادثات حول ملف الفراغ الرئاسي في لبنان
خبر عاجل
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