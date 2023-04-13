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القاضية عون طلبت من الهيئة الإتهامية في جبل لبنان إسترداد ملف سلامة الذي أصدرت بموجبه مذكرة منع السفر وذلك لاتخاذ قرار تعميم رفع منع السفر عنه لانقضاء مرور الزمن للسماح له بالسفر للتحقيق معه في باريس

خبر عاجل
2023-04-13 | 09:33
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القاضية عون طلبت من الهيئة الإتهامية في جبل لبنان إسترداد ملف سلامة الذي أصدرت بموجبه مذكرة منع السفر وذلك لاتخاذ قرار تعميم رفع منع السفر عنه لانقضاء مرور الزمن للسماح له بالسفر للتحقيق معه في باريس
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القاضية عون طلبت من الهيئة الإتهامية في جبل لبنان إسترداد ملف سلامة الذي أصدرت بموجبه مذكرة منع السفر وذلك لاتخاذ قرار تعميم رفع منع السفر عنه لانقضاء مرور الزمن للسماح له بالسفر للتحقيق معه في باريس

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