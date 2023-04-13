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جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
16
o
الجنوب
16
o
البقاع
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معلومات للـLBCI: القاضية غادة عون أصدرت قرار رفع منع السفر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهي بصدد تعميمه على الأجهزة الأمنية ولاسيما المديرية العامة للأمن العام
خبر عاجل
2023-04-13 | 10:46
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معلومات للـLBCI: القاضية غادة عون أصدرت قرار رفع منع السفر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهي بصدد تعميمه على الأجهزة الأمنية ولاسيما المديرية العامة للأمن العام
خبر عاجل
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