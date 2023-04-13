معلومات للـLBCI: القاضية غادة عون أصدرت قرار رفع منع السفر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهي بصدد تعميمه على الأجهزة الأمنية ولاسيما المديرية العامة للأمن العام

معلومات للـLBCI: مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل زار المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء لاستكمال الحوار والمحادثات حول ملف الفراغ الرئاسي في لبنان

معلومات للـLBCI: مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل زار المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء لاستكمال الحوار والمحادثات حول ملف الفراغ الرئاسي في لبنان

عدوان: لن نحضر أي جلسة للتمديد للبلديات إنطلاقًا من رفضنا التشريع في ظل الفراغ الرئاسي