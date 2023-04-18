الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
26
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
27
o
الجنوب
23
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
26
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
27
o
الجنوب
23
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الكتائب: لن نشارك في جلسة اليوم
خبر عاجل
2023-04-18 | 00:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الكتائب: لن نشارك في جلسة اليوم
اعلنت كتلة نواب الكتائب " تأكيدها رفض المشاركة في جلسات تشريعية في غياب رئيس للجمهورية، وهذا قرار مبدأي دستوري وطني سار عليه حزب الكتائب في فراغ 2014-2016 وهو ماض فيه لصوابيته".
واعتبرت كتلة الكتائب في بيان " أن جلسة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية غير دستورية وتعد باطلة كون المجلس تحول إلى هيئة ناخبة ولا يحق له القيام بأي عمل آخر إستنادا إلى المواد 73، 74، و75 من الدستور.
وأكدت الكتلة أن حالة الفوضى المؤسساتية هذه لن تستقيم إلا بانتخاب رئيس للجمهورية يوقع على القوانين لتصبح نافذة ومن دون هذا التوقيع تعتبر باطلة وغير دستورية.
كما أن انعقاد مجلس الوزراء للنظر في تمويل هذه الانتخابات وفي نفس النهار الذي ينعقد فيه المجلس النيابي في هيئته العامة لتأجيل الانتخابات هو استخفاف بعقول اللبنانيين ويأتي ضمن مسرحية تقاذف المسؤوليات المرفوض أساساً، فلو كانت الحكومة راغبة فعلاً في تأمين المبلغ الذي يعتبر بسيطاً نسبة لما تهدره من هنا وهناك، لكانت مولّت الانتخابات منذ أسابيع من حقوق السحب الخاصة بلبنان من دون الحاجة الى جلسات تشريع غير دستورية.
لكن قرار الإطاحة بالمؤسسات ومهلها قد اتخذ من قبل منظومة سياسية غير جاهزة لمواجهة صناديق الإقتراع بعد فشلها في كل ملف تولته، وبعدما أودت بالبلاد إلى انهيارات تاريخية وعلى كافة المستويات.
وأمام هذا الواقع المؤسف، تجد كتلة نواب حزب الكتائب نفسها مرة جديدة في موقع الدفاع عن الدستور عبر تقديم الطعون في القوانين غير الدستورية لإبطالها لكي لا يبقى الدستور وجهة نظر بل ناظماً للحياة السياسية والوطنية.
أخبار لبنان
خبر عاجل
الكتائب
القوانين غير الدستورية
التالي
اسعار المحروقات الى ارتفاع...
مصادر تنفي عبر الـLBCI العمل على عقد اجتماع خماسي حول لبنان في الرياض
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-04-17
الكتائب: نرفض المس بالحريات ونحرص على احترام قواعد سلوك مهنة المحاماة
أخبار لبنان
2023-04-17
الكتائب: نرفض المس بالحريات ونحرص على احترام قواعد سلوك مهنة المحاماة
0
أخبار لبنان
2023-04-12
الكتائب: المنظومة الحاكمة سلّمت الجنوب لحزب الله وتطيح بالاستحقاقات تباعاً لإبقاء قبضتها على البلد
أخبار لبنان
2023-04-12
الكتائب: المنظومة الحاكمة سلّمت الجنوب لحزب الله وتطيح بالاستحقاقات تباعاً لإبقاء قبضتها على البلد
0
أخبار لبنان
2023-04-04
الكتائب: لا حجج لتأجيل الإستحقاق البلدي بعد اليوم والضمانات الرئاسية لن تصمد أمام الروزنامات الخارجية
أخبار لبنان
2023-04-04
الكتائب: لا حجج لتأجيل الإستحقاق البلدي بعد اليوم والضمانات الرئاسية لن تصمد أمام الروزنامات الخارجية
0
خبر عاجل
2023-03-28
معلومات للـLBCI: بري أجرى اتصالاً برئيس حزب الكتائب سامي الجميل إثر مؤتمره الصحافي الذي قال فيه إنه سيضع ما حصل في جلسة اللجان المشتركة في عهدة رئيس مجلس النواب
خبر عاجل
2023-03-28
معلومات للـLBCI: بري أجرى اتصالاً برئيس حزب الكتائب سامي الجميل إثر مؤتمره الصحافي الذي قال فيه إنه سيضع ما حصل في جلسة اللجان المشتركة في عهدة رئيس مجلس النواب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
04:39
مجلس النواب يقرّ التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة كحدّ اقصى
خبر عاجل
04:39
مجلس النواب يقرّ التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة كحدّ اقصى
0
خبر عاجل
03:58
روسيا اليوم: وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يصل إلى مطار دمشق الدولي اليوم في زيارة إلى سوريا
خبر عاجل
03:58
روسيا اليوم: وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يصل إلى مطار دمشق الدولي اليوم في زيارة إلى سوريا
0
خبر عاجل
02:15
اسعار المحروقات الى ارتفاع...
خبر عاجل
02:15
اسعار المحروقات الى ارتفاع...
0
خبر عاجل
06:59
مصادر تنفي عبر الـLBCI العمل على عقد اجتماع خماسي حول لبنان في الرياض
خبر عاجل
06:59
مصادر تنفي عبر الـLBCI العمل على عقد اجتماع خماسي حول لبنان في الرياض
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:18
سجال بين ميقاتي وأسامة سعد بعدما اتهم الأخير الحكومة بالكذب على اللبنانيين ورد ميقاتي باتهام النواب بالكذب على اللبنانيين وطلب سعد سحب إقتراحي قانون التمديد للبلديات وأن تتقدم الحكومة بمشروع قانون تأجيل الإنتخابات بدلًا من أن تتلطى خلف المجلس
آخر الأخبار
04:18
سجال بين ميقاتي وأسامة سعد بعدما اتهم الأخير الحكومة بالكذب على اللبنانيين ورد ميقاتي باتهام النواب بالكذب على اللبنانيين وطلب سعد سحب إقتراحي قانون التمديد للبلديات وأن تتقدم الحكومة بمشروع قانون تأجيل الإنتخابات بدلًا من أن تتلطى خلف المجلس
0
أخبار لبنان
05:19
باسيل: شاركنا في الجلسة من باب المسؤولية..ووزير الداخلية يتحدث في الخارج أما في الداخل فيبقى صامتًا
أخبار لبنان
05:19
باسيل: شاركنا في الجلسة من باب المسؤولية..ووزير الداخلية يتحدث في الخارج أما في الداخل فيبقى صامتًا
0
أخبار دولية
00:53
تعرض موكب دبلوماسي أميركي لإطلاق نار الإثنين في السودان
أخبار دولية
00:53
تعرض موكب دبلوماسي أميركي لإطلاق نار الإثنين في السودان
0
أخبار دولية
00:17
155 ألفًا من موظفي القطاع العام في كندا يتجهون للإضراب
أخبار دولية
00:17
155 ألفًا من موظفي القطاع العام في كندا يتجهون للإضراب
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:16
راي سابات أول لبناني على طريق الوصول الى بطولة العالم في رياضة الكروس فيت
رياضة
14:16
راي سابات أول لبناني على طريق الوصول الى بطولة العالم في رياضة الكروس فيت
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
إستعداداً لإستقبال عيد الفطر... ليل طرابلس يتحول الى تقليد تنفرد به عاصمة الشمال
تقارير نشرة الاخبار
14:13
إستعداداً لإستقبال عيد الفطر... ليل طرابلس يتحول الى تقليد تنفرد به عاصمة الشمال
0
أخبار لبنان
14:08
مع قرار نقيب المحامين... كيف يعلّق نزار صاغية على جلسة استجوابه المحددة يوم الخميس؟
أخبار لبنان
14:08
مع قرار نقيب المحامين... كيف يعلّق نزار صاغية على جلسة استجوابه المحددة يوم الخميس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
غيمة سوداء تغطي لبنان ... هل من حلّ لكارثة التلوث ؟
تقارير نشرة الاخبار
14:04
غيمة سوداء تغطي لبنان ... هل من حلّ لكارثة التلوث ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
حقبة العلاقات الجديدة تنطلق بين روسيا والصين
تقارير نشرة الاخبار
13:57
حقبة العلاقات الجديدة تنطلق بين روسيا والصين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
قرار بإستحداث 4 مناطق اقتصادية في السعودية... فما هي أهميتها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
قرار بإستحداث 4 مناطق اقتصادية في السعودية... فما هي أهميتها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
لحرب السودان أهداف اقتصادية داخلية…
تقارير نشرة الاخبار
13:38
لحرب السودان أهداف اقتصادية داخلية…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
تحرك لوفد نيابي لبناني في واشنطن..والسبب: الأزمة المالية - النقدية
تقارير نشرة الاخبار
13:34
تحرك لوفد نيابي لبناني في واشنطن..والسبب: الأزمة المالية - النقدية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
السعودية مستمرة بسياسة "صفر مشاكل"
تقارير نشرة الاخبار
13:29
السعودية مستمرة بسياسة "صفر مشاكل"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:15
اسعار المحروقات الى ارتفاع...
خبر عاجل
02:15
اسعار المحروقات الى ارتفاع...
2
تقارير نشرة الاخبار
13:21
هذه هي الزيادات المقترحة على رواتب موظفي القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:21
هذه هي الزيادات المقترحة على رواتب موظفي القطاع العام
3
خبر عاجل
04:39
مجلس النواب يقرّ التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة كحدّ اقصى
خبر عاجل
04:39
مجلس النواب يقرّ التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة كحدّ اقصى
4
حال الطقس
02:32
إحتمال أمطار محلية وتدني كبير بدرجات الحرارة...
حال الطقس
02:32
إحتمال أمطار محلية وتدني كبير بدرجات الحرارة...
5
خبر عاجل
06:59
مصادر تنفي عبر الـLBCI العمل على عقد اجتماع خماسي حول لبنان في الرياض
خبر عاجل
06:59
مصادر تنفي عبر الـLBCI العمل على عقد اجتماع خماسي حول لبنان في الرياض
6
أمن وقضاء
16:58
في طرابلس.. قتيلان بانفجار قنبلة في درّاجة نارية!
أمن وقضاء
16:58
في طرابلس.. قتيلان بانفجار قنبلة في درّاجة نارية!
7
خبر عاجل
00:53
الكتائب: لن نشارك في جلسة اليوم
خبر عاجل
00:53
الكتائب: لن نشارك في جلسة اليوم
8
خبر عاجل
03:58
روسيا اليوم: وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يصل إلى مطار دمشق الدولي اليوم في زيارة إلى سوريا
خبر عاجل
03:58
روسيا اليوم: وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يصل إلى مطار دمشق الدولي اليوم في زيارة إلى سوريا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store